"Clippers, oyun kurucu olarak Lonzo'yu düşünüyor" iddiası

LA Clippers'ın, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'u oyun kurucu eksikliğne çare olarak gördüğü iddia edildi.



The New York Times'tan Marc Stein'a göre, LA'in takas edilebilir bir ilk tur seçimi olmasa da, 2027'deki ilk tur seçimini değiştirme hakkı verebiliyor ve bu da, ekibin Ball'u almak için üç takımlı bir anlaşma yapması gerektiği anlamına geliyor.



Pelicans daha önce, genç guardlar Nickeil Alexander-Walker ve Kira Lewis için daha fazla fırsat sağlamak amacıyla son teslim tarihi 25 Mart öncesinde Ball'u takas etmeyi düşünmüşlerdi.



Ball'un bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olması bekleniyor.



Oyun kurucu takviyesine ihtiyacı olan Clippers, NBA.com izleme verilerine göre, şu anda toplam paslarda 19'uncu, potansiyel asistlerde ise 24'üncü sırada yer alıyor.



Ball, Pelicans için bu sezon maç başına 14.2 sayı, 4.2 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalıyor.