Sacramento Kings'in olası bir yeniden yapılanma süreci için veteran oyuncularını takasa açması halinde, DeMar DeRozan bu listede yer alabilecek isimlerden biri.The Athletic'ten Sam Amick'e göre, Los Angeles Clippers, DeRozan'ın takas pazarına düşmesi durumunda ilgisini şimdiden göstermiş durumda.DeRozan bu sezon 24.75 milyon Amerikan Doları kazanıyor. Gelecek sezonki maaşı 25.74 milyon Amerikan Doları olsa da bu tutarın yalnızca 10 milyon Amerikan Doları garanti altında. 2026 All-Star seçilmesi veya Kings'in 2026 NBA Finalleri'ni kazanması halinde sözleşmede ek garanti tetikleyicileri bulunuyor ancak bu ihtimaller düşük görülüyor.Clippers bu sezona zor bir başlangıç yaptı; veteran oyuncuların yaşadığı sakatlıklar rotasyonu sıkıntıya soktu. Kawhi Leonard pazar günü sahalara dönerken, Bradley Beal kalça kırığı nedeniyle sezonu kapattı.Kings cephesi ise doğru oyuncu bileşimini bulmakta zorlanıyor. Genel Menajer Scott Perry, "yeniden yapılanma" ifadesini kullanmasa da Sacramento'nun daha iyi bir noktaya gelmesinin zaman alacağını belirtiyor.