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CJ McCollum, 7 oyunculu takasta Pelicans'a gitti!

New Orleans Pelicans, yedi oyunculu takasta Portland Trail Blazers'tan CJ McCollum'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans, yedi oyunculu takasta Portland Trail Blazers'tan CJ McCollum'ı kadrosuna kattı.

Pelicans ekibi Josh Hart, Tomas Satorasnky, Nickeil Alexander-Walker, Didi Louzada, 2022 ilk tur draft hakkı ve iki gelecek ikinci tur draft hakkını Portland'a yollayarak, karşılığında McCollum, Larry Nance ve Tony Snell'i kadrosuna katmayı kabul etti.

İlk tur draft hakkı, 5 ve 14'üncü sıralar arasına denk gelirse Blazers'a aktarılacak. Gelmezse, seçim gelecekte ilk turda kullanılacak.

McCollum, 2019'da imzalandığı üç yıllığı 100 milyon dolarlık uzatma kontratının ilk yılında bulunuyor.


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