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Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım!

Ciro Immobile, sosyal medya hesabından göndermeli bir şekilde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını paylaştı.

calendar 02 Haziran 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 19:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım!
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Ciro Immobile sezonun sona ermesiyle Instagram hesabından paylaşım yaparak göndermede bulundu.

Ciro Immobile, Instagram hesabında gol yüzdesinin olduğu bir hikaye paylaştı. İtalyan oyuncunun paylaştığı görselde Süper Lig'de bitiricilik sıralamasını paylaştı. Immobile paylaşımına, susma ve göz kırpma emojilerini koydu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 36 maçta topladığı 62 puanla ligi 4. sırada bitirdi.

Siyah beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon 41 maçta 19 gol atarken, 4 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, ligde oynadığı 30 maçta ise 15 gol atarken, 4 asist yaptı. 35 yaşındaki golcü, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı sağlayamadı.

İtalyan futbolcu, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 6. sırada yer aldı.





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