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Çin'de basketbol ligi, Temmuz ayına kadar ertelendi!

Çin Basketbol Birliği'nin yeniden başlatmayı Temmuz ayına kadar ertelediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Çin Basketbol Birliği'nin yeniden başlatmayı Temmuz ayına kadar ertelediği bildirildi.

Çin Basketbol Birliği başka bir aksilik daha yaşadı ve takvimini en az Temmuz ayına ertelediği açıklandı.

CBA, başlangıçta 15 Nisan'da sezona devam etmeyi planlamıştı, ancak 30 Mart'ta, Spor Genel İdaresi, koronavirüsün muhafazası konusundaki endişeler nedeniyle büyük spor toplantılarına yasak getirdi.

Hükümet izni olmadan, CBA sezonu hakkında kesin bir karar verilemiyor.

Çin'e dönen ve 14 günlük karantina dönemlerini bitiren bir düzineden fazla Amerikan oyuncu bulunuyor ve CBA'deki en iyi oyunculardan bazıları, 14 günlük iki karantina daha yapmak yerine maaş aldıkları sürece Çin'de kalmayı planladıklarını söylediler.

NBA'in, sezonu tekrar başlatma konusunda karar verme aşamasında CBA'in hamlelerini dikkate aldığı biliniyor.


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