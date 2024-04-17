Christian Luyindama: "Hayallerimi gerçekleştiremedim"

Christian Luyindama, ülke basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'da diz sakatlığı yaşamadan önce Tottenham ve Aston Villa'dan teklif aldığını söyledi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Christian Luyindama: 'Hayallerimi gerçekleştiremedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2024 11:42
Galatasaray'ın geçtiğimiz Aralık ayında kontratını feshettiği Kongolu stoper Christian Luyindama'dan transfer itirafı geldi...

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİREMEDİM"

Ülke basınına konuşan Luyindama, "2019 yılında Tottenham ve Aston Villa'dan teklif almıştım. Kasım 2019'da Gambiya'ya karşı oynadıktan sonra transferi tamamlamak için İstanbul'a geri dönecektim, sakatlandım. Transfer gerçekleşmedi. Hayallerimi gerçekleştiremedim" diye konuştu.

GALATASARAY 8 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.

YOLLAR KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILDI

Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.

Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı. Kongolu oyuncu hala serbest konumda.

Galatasaray formasıyla toplam 79 maçta boy gösteren Luyindama, 6199 dakika sahada kaldı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery