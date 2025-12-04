İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.Karşılaşmada Leeds United adına gol perdesini açan isim 6. dakikadaoldu 43. dakikadafarkı ikiye çıkaran golü attı. Leeds, soyunma odasına 2-0 önde girdi.Chelsea'e ikinci yarıda oyuna giren50. dakikada farkı bire indirdi.Leeds United'da Dominic Calvert-Lewin, 72'de takımının üçüncü golünü kaydetti. İngiliz golcü, Manchester City maçı sonrası Chelsea ağlarını da boş geçmedi.Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Leeds sahadan 3-1 galip ayrıldı.4 maçlık mağlubiyet serisini Chelsea galibiyetiyle kıran Daniel Farke'nin öğrencileri, puanını 14'e yükseltti. Ligde 4 maç sonra mağlup olan Enzo Maresca'nın öğrencileri ise 24 puanda kaldı.Chelsea, Premier Lig'deki sıradaki maçında Bournemouth deplasmanında olacak. Leeds United ise Liverpool'u ağırlayacak.