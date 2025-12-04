03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Chelsea'ye Leeds United çelmesi!

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.

Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Leeds United adına gol perdesini açan isim 6. dakikada Jaka Bijol oldu 43. dakikada Ao Tanaka, farkı ikiye çıkaran golü attı. Leeds, soyunma odasına 2-0 önde girdi.


Chelsea'e ikinci yarıda oyuna giren Pedro Neto, 50. dakikada farkı bire indirdi.

Leeds United'da Dominic Calvert-Lewin, 72'de takımının üçüncü golünü kaydetti. İngiliz golcü, Manchester City maçı sonrası Chelsea ağlarını da boş geçmedi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Leeds sahadan 3-1 galip ayrıldı.

4 maçlık mağlubiyet serisini Chelsea galibiyetiyle kıran Daniel Farke'nin öğrencileri, puanını 14'e yükseltti. Ligde 4 maç sonra mağlup olan Enzo Maresca'nın öğrencileri ise 24 puanda kaldı.

Chelsea, Premier Lig'deki sıradaki maçında Bournemouth deplasmanında olacak. Leeds United ise Liverpool'u ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
