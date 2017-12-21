İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile Bournemouth, Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Willians ile golü bulan Chelsea'de golün asistini yapan isim Cesc Fabregas oldu.
Bournemouth 90. dakikada Dan Gosling ile skora denge getirdi.
Chelsea'de Alvaro Morata 90+1. dakikada son sözü söyledi ve Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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Karşılaşmanın 13. dakikasında Willians ile golü bulan Chelsea'de golün asistini yapan isim Cesc Fabregas oldu.
Bournemouth 90. dakikada Dan Gosling ile skora denge getirdi.
Chelsea'de Alvaro Morata 90+1. dakikada son sözü söyledi ve Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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