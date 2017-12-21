  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Chelsea, yarı final biletini Morata ile kaptı!

İngiltere Lig Kupası'ında çeyrek final mücadelesinde Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea, yarı final biletini Morata ile kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 00:39
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile Bournemouth, Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Willians ile golü bulan Chelsea'de golün asistini yapan isim Cesc Fabregas oldu.

Bournemouth 90. dakikada Dan Gosling ile skora denge getirdi.

Chelsea'de Alvaro Morata 90+1. dakikada son sözü söyledi ve Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için