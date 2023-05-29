Chelsea'nin yeni patronu Pochettino! Resmi açıklama geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, uzun süredir adı geçen ve daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı teknik direktör Mauricio Pochettino'yu resmi olarak açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'nin yeni patronu Pochettino! Resmi açıklama geldi
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29 Mayıs 2023 15:15
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 15:25
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yeni teknik patronu Mauricio Pochettino oldu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; daha önce anlaşma noktasına gelinen Mauricio Pochettino ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı yazıldı.

Chelsea'nin ortak spor direktörleri Laurence Stewart ve Paul Winstanley şunları söyledi; ''Mauricio'nun deneyimi, mükemmellik standartları, liderlik nitelikleri ve karakteri, Chelsea'yi ileri seviyeye taşıyacak. Pochettino birden fazla ligde ve dilde en üst düzeyde çalışmış kazanan bir koç. Ahlakı, taktiksel yaklaşımı ve gelişime olan bağlılığı onu istisnai bir aday yaptı.'' ifadelerini kullandı.

MAURICIO POCHETTINO'NUN KARİYERİ

Mauro Pochettino, son olarak Paris Saint Germain'in başında 3 kupa birden kazanmıştı. Kariyerinde daha önce uzun yıllar Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam, Southampton ve Espanyol kulüplerinde de görev aldı.

Chelsea, geçtiğimiz Nisan ayında eski futbolcu ve antrenörleri Frank Lampard'ı geçici olarak takımın başına getirmişti.



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