İngiltere Premier Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Chelsea, Liverpool'u ağırladı.



Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Konuk ekip Liverpool'un gollerini 9. dakikada Sadio Mane ve 26. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Chelsea'nin sayıları ise 42. dakikada Kovacic ve 45+1. dakikada Pulisic'ten geldi.



Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Chelsea, 43 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Liverpool ise 42 puanla 3. sırada yer buldu.



Chelesa, Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City deplasmanına gidecek. Liverpool ise Brentford'u ağırlayacak.



LIVERPOOL'DA 4 POZİTİF BİRDEN



Liverpool'da kaleci Alisson Becker, savunma oyuncusu Joel Matip ve hücum oyuncusu Roberto Firmino, şüpheli pozitif koronavirüs testleri nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, testi pozitif çıkan teknik direktör Jürgen Klopp da takımının başında olamadı.



LUKAKU KADROYA ALINMADI



Chelsea'de yıldız golcü Romelu Lukaku, Liverpool maçı kadrosuna alınmadı. Bu hafta verdiği demeçte Inter'den ayrıldığına pişman olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, "Böyle olmamalıydı. Inter hep kalbimde olacak, bir gün geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Chelsea Teknik Heyeti, oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.



LIVERPOOL FIRTINA GİBİ BAŞLADI



Liverpool, karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. 9. dakikada Chelsea savunmasında Chalobah'ın yaptığı hatadan faydalanan Sadio Mane, kaleciyi de çalımladı ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



SALAH, İĞNE DELİĞİNİ GÖRDÜ



Liverpool'da Alexander-Arnold, 26. dakikada savunma arkasına sarkan Muhammed Salah'ı gördü. Ceza sahası içerisinde dar açıda önce Marcos Alonso'yu çalımlayan Mısırlı yıldız, ardından kaleci Mendy'nin kapattığı köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-0!



KOVACIC, MÜTHİŞ GOLLE FİTİLİ ATEŞLEDİ



Chelsea'nin 42. dakikada kullandığı köşe vuruşu savunmadan ceza sahası dışına sekti. Ceza yayı üzerinden topun gelişine bekletmeden harika bir vuruş yapan Kovacic, takımı adına farkı 1'e indirdi.



PULISIC EŞİTLİĞİ SAĞLADI



45+1. dakikasında Liverpool ceza sahasında bir anda bomboş kalan Christian Pulisic, sağ üst köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.





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