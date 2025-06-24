24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
22:00
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
22:00
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Chelsea, Jamie Gittens transferinde Dortmund ile görüşmelerde

Chelsea, Jamie Gittens transferinde Dortmund ile 65 milyon euroluk anlaşmaya yakın.

calendar 24 Haziran 2025 21:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Jamie Gittens transferinde Dortmund ile görüşmelerde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Chelsea, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jamie Gittens için 65 milyon euro değerinde bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Oyuncu ile 2032 yılına kadar sözlü anlaşma sağlanmış durumda. Bayern Münih ise Gittens için sadece iç değerlendirme ve menajerlerle temaslar yaptı, ancak Dortmund ile resmi görüşme yapmadı.

Gittens'in Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, transferin gerçekleşmesi için Chelsea'nin uygun teklifi sunması bekleniyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.