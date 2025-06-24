Chelsea, Jamie Gittens transferinde Dortmund ile görüşmelerde

Chelsea, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jamie Gittens için 65 milyon euro değerinde bir anlaşma üzerinde çalışıyor.



Oyuncu ile 2032 yılına kadar sözlü anlaşma sağlanmış durumda. Bayern Münih ise Gittens için sadece iç değerlendirme ve menajerlerle temaslar yaptı, ancak Dortmund ile resmi görüşme yapmadı.



Gittens'in Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, transferin gerçekleşmesi için Chelsea'nin uygun teklifi sunması bekleniyor.



