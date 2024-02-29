Chelsea evinde 90. dakikada turladı

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Chelsea ağırladığı Leeds United'ı 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea evinde 90. dakikada turladı
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29 Şubat 2024 00:31
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Mykhaylo Mudryk ve 90. dakikada Conor Gallagher, Leeds'in gollerini 8. ve 59. dakikada Mateo Joseph kaydetti.

Chelsea'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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