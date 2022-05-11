İngiltere Premier Lig'de Leeds United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi Chelsea, 3-0'lık skorla kazandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Mason Mount, 55. dakikada Christian Pulisic ve 83. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.



Leeds United'da Daniel James, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Chelsea, bu galibiyetle birlikte puanını 70'e yükseltti ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı büyük ihtimalle garantiledi. Aralık 2002'den bu yana Chelsea'yi yenemeyen Leeds ise 34 puanda kaldı ve son 3 takım arasına indi.



Chelsea, gelecek hafta Leicester'ı ağırlayacak. Leeds ise evinde Brighton ile kritik bir maça çıkacak.





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