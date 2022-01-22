Chelsea'den Beşiktaş'a Batshuayi önerisi

Ara transfer sezonu siyah beyazlılar için bir hayli yoğun geçerken, İngiltere'den sürpriz bir atak geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Chelsea'den Beşiktaş'a Batshuayi önerisi
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22 Ocak 2022 12:48
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiltere'den ilginç bir öneri geldi.

Chelsea 5 sezon önce 39 milyon euro'ya Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mitchy Batshuayi'yi Beşiktaş'a önerdi ve eğer oyuncu ile anlaşabilirlerse bonservisi konusunda siyah-beyazlılara her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi.

Beşiktaş yönetimi şimdilik Chelsea'ya bir cevap vermedi. Ancak Ghezzal gibi 1.5-2 milyon euro'luk bir rakam aralığında Chelsea'den Michy Batshuayi'nin bonservisinin alınması gündeme gelirse, bu teklif değerlendirilecek.

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