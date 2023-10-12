Championship'e Erol Bulut damgası!

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktörü" adayları arasında yer aldı.Cardiff, geçtiğimiz eylül ayında ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken 12 puan topladı. Galler ekibinin bu başarısı sonrası teknik direktör Erol Bulut da 3 meslektaşıyla birlikte "ayın teknik direktörü" adaylığına layık görüldü.Bulut dışında Kieran McKenna (Ipswich Town), Tony Mowbray (Sunderland) ve Liam Rosenior (Hull City) adaylar arasında bulunuyor. Kazanan ismin yarın açıklanması bekleniyor.Cardiff City, 11 haftası geride kalan Championship'te 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde ilk 2'ye giren takımlar doğrudan Premier Lig'e çıkarken, 3 ve 6 sıralara arasında kalan 4 takım ise bir üst lige çıkabilen son ekip olabilmek için play-off maçları oynuyor. Cardiff'in altıncı sıradaki Birmingham ile arasında 1 puan bulunurken, ikinci basamaktaki Ipswich Town'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.