Championship'e Erol Bulut damgası!

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Erol Bulut, Cardiff City'de başarılı bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz ay takımıyla 5'te 4 yapan Erol Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktör adayları" listesine girdi.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Championship'e Erol Bulut damgası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 12:17
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktörü" adayları arasında yer aldı.

5'TE 4 YAPTI

Cardiff, geçtiğimiz eylül ayında ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken 12 puan topladı. Galler ekibinin bu başarısı sonrası teknik direktör Erol Bulut da 3 meslektaşıyla birlikte "ayın teknik direktörü" adaylığına layık görüldü.

3 ADAY DAHA VAR

Bulut dışında Kieran McKenna (Ipswich Town), Tony Mowbray (Sunderland) ve Liam Rosenior (Hull City) adaylar arasında bulunuyor. Kazanan ismin yarın açıklanması bekleniyor.



PLAY-OFF HATTINDAN 1 PUAN UZAKTA

Cardiff City, 11 haftası geride kalan Championship'te 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde ilk 2'ye giren takımlar doğrudan Premier Lig'e çıkarken, 3 ve 6 sıralara arasında kalan 4 takım ise bir üst lige çıkabilen son ekip olabilmek için play-off maçları oynuyor. Cardiff'in altıncı sıradaki Birmingham ile arasında 1 puan bulunurken, ikinci basamaktaki Ipswich Town'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery