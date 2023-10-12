Championship'e Erol Bulut damgası!

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktörü" adayları arasında yer aldı.
5'TE 4 YAPTI
Cardiff, geçtiğimiz eylül ayında ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken 12 puan topladı. Galler ekibinin bu başarısı sonrası teknik direktör Erol Bulut da 3 meslektaşıyla birlikte "ayın teknik direktörü" adaylığına layık görüldü.
3 ADAY DAHA VAR
Bulut dışında Kieran McKenna (Ipswich Town), Tony Mowbray (Sunderland) ve Liam Rosenior (Hull City) adaylar arasında bulunuyor. Kazanan ismin yarın açıklanması bekleniyor.
PLAY-OFF HATTINDAN 1 PUAN UZAKTA
Cardiff City, 11 haftası geride kalan Championship'te 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde ilk 2'ye giren takımlar doğrudan Premier Lig'e çıkarken, 3 ve 6 sıralara arasında kalan 4 takım ise bir üst lige çıkabilen son ekip olabilmek için play-off maçları oynuyor. Cardiff'in altıncı sıradaki Birmingham ile arasında 1 puan bulunurken, ikinci basamaktaki Ipswich Town'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.
5'TE 4 YAPTI
Cardiff, geçtiğimiz eylül ayında ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken 12 puan topladı. Galler ekibinin bu başarısı sonrası teknik direktör Erol Bulut da 3 meslektaşıyla birlikte "ayın teknik direktörü" adaylığına layık görüldü.
3 ADAY DAHA VAR
Bulut dışında Kieran McKenna (Ipswich Town), Tony Mowbray (Sunderland) ve Liam Rosenior (Hull City) adaylar arasında bulunuyor. Kazanan ismin yarın açıklanması bekleniyor.
PLAY-OFF HATTINDAN 1 PUAN UZAKTA
Cardiff City, 11 haftası geride kalan Championship'te 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde ilk 2'ye giren takımlar doğrudan Premier Lig'e çıkarken, 3 ve 6 sıralara arasında kalan 4 takım ise bir üst lige çıkabilen son ekip olabilmek için play-off maçları oynuyor. Cardiff'in altıncı sıradaki Birmingham ile arasında 1 puan bulunurken, ikinci basamaktaki Ipswich Town'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.