Cenk Tosun imzaya kaldı

Beşiktaş, boşa çıkan eski golcüsü Cenk Tosun ile tüm pürüzleri giderdi. 31 yaşındaki futbolcunun tatil sonrası imzalaması bekleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun imzaya kaldı
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05 Haziran 2022 11:07
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transferi artık sadece resmi imzaya kaldı.

Kiralık Batshuayi'nin dönüşü sonrasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir süredir eski oyuncusu Cenk Tosun'la görüşmeler yapıyordu.

BİR HAFTA İÇİNDE İMZA

İngiliz basınına göre; taraflar anlaşmaya vardı. Şu anda tatilini sürdüren tecrübeli futbolcunun en geç 1 hafta içinde İstanbul'a geçerek mukavele imzalaması bekleniyor.


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