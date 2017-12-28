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Cenk Tosun giderse Beşiktaş'ın ilk planı Gignac

Kara Kartal, Tigres'le sözleşmesi sezon sonu bitecek 32 yaşındaki yıldız golcü Pierre Gignac'ın peşine düştü .

Kaynak: Takvim
Cenk Tosun giderse Beşiktaş'ın ilk planı Gignac
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28 Aralık 2017 09:37
Cenk Tosun transfer olacak mı, giderse yerine kim gelecek? Beşiktaş'ta yeniden Andre Pierre Gignac sesleri... Kartal, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi durumunda rotasını Meksika'ya çevirecek ve Fransız golcü Gignac ile masaya oturacak.

32 yaşındaki golcünün Meksika ekibi Tigres ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş bu durumu avantaja çevirmek istiyor.

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USTALIK VE İSTİKRAR DİĞER ADI

Bu sezon Tigres ile 25 maça çıkan Gignac, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Tigres ile 3 sezonda 125 maça çıktı ve bu maçların 124'üne 11 başladı. Yıldız golcü 32 kez Fransa Milli Takımı'nda oynadı.

DEMBA BA'YI DA ALACAKLAR

Beşiktaş Andre Gignac'ın yanı sıra eski golcüsü Demba Ba'yı da kadrosuna katmak istiyor. 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun Shenhua ile olan sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in satılması durumunda iki golcüyü de takımda istiyor.



464 MAÇTA 195 GOLÜ BULUNUYOR

Gignac kulüp kariyerinde 464 resmi maça çıktı. Fransız golcü bu maçlarda 195 gol attı.

TRANSFER KARTAL'IN İŞİ!

Stoper bölgesi için 2 yıldır düşünülen ancak yüksek bonservis bedeli yüzünden alınamayan Vida, 'Bekle ve zamanı geldiğinde bedavaya al' politikası sonucunda sıfır bonservis alındı. Beşiktaş, Pepe, Tosic, Gökhan Gönül'ü de bedelsiz aldı.





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