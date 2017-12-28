Flaş iddia: 'Everton ile Beşiktaş, Cenk için anlaştı'

ilgilendiğiiçin yeni bir iddia ortaya atıldı.Guardian'dan Ed Aarons'ın haberine göre; Everton, Cenk Tosun transferi konusunda Beşiktaş ile 30 milyon euroya anlaştı.Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şu ana kadar gelmiş resmi bir teklif de yok. Sohbetler, muhabbetler, teklif etsem verir misiniz şeklinde konuşmalar var. Ancak yazılı resmi bir teklif yok. Şu an göndermek istemiyoruz ancak 1 ay içerisinde farklı şeyler olur, bunları bilemeyiz. Çok cazip bir şey olur, Beşiktaş'ın menfaatine uygun olur, o zaman başka bir şey düşünebiliriz" açıklamasını yapmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Cenk Tosun, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.