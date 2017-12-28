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Flaş iddia: "Everton ile Beşiktaş, Cenk için anlaştı"

Beşiktaş ile Everton'ın Cenk Tosun için 30 milyon euroya anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flaş iddia: 'Everton ile Beşiktaş, Cenk için anlaştı'
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28 Aralık 2017 02:54
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Cenk Tosun için flaş transfer iddiası! Everton'ın ilgilendiği Cenk Tosun için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Guardian'dan Ed Aarons'ın haberine göre; Everton, Cenk Tosun transferi konusunda Beşiktaş ile 30 milyon euroya anlaştı.

AHMET NUR ÇEBİ: "RESMİ TEKLİF YOK"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şu ana kadar gelmiş resmi bir teklif de yok. Sohbetler, muhabbetler, teklif etsem verir misiniz şeklinde konuşmalar var. Ancak yazılı resmi bir teklif yok. Şu an göndermek istemiyoruz ancak 1 ay içerisinde farklı şeyler olur, bunları bilemeyiz. Çok cazip bir şey olur, Beşiktaş'ın menfaatine uygun olur, o zaman başka bir şey düşünebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Cenk Tosun, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
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