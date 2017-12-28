- SPORX ÖZEL - Ara transfer dönemine Vida transferiyle başlayan Beşiktaş'ta en büyük soru işaretlerinden biri Cenk Tosun konusunda yaşanıyor. Özellikle Crystal Palace ve Stoke City'nin ısrarlı bir şekilde girişimde bulunduğu Cenk Tosun için Everton resmen devreye girdi ve hem Beşiktaş hem de milli futbolcunun reddedemeyeceği bir teklifi masanın üzerine koydu.
Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon euro öneren Everton, siyah-beyazlı yönetimin "25 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay" cevabı ile karşı karşıya kaldı. Beşiktaş'ın restinin ardından yeni bir teklif ile masaya oturmaya hazırlanan Everton, teklifini 22 milyon euro bandına çekerek transfere nokta koymaya çalışacak.
Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro kazanan Cenk Tosun'a da 4 yıllık sözleşme karşılığında 20 milyon euro öneren ve milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varan Everton, Beşiktaş Yönetiminden gelecek olan cevaba göre transfere nokta koyacak.
Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimalinin yüksek olabileceği yönünde planlar yapmaya başlayan Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Demba Ba'nın yanı sıra bir santrafor transferi için daha yoğun şekilde araştırmalara başladı. Cenk Tosun'un gitmesi durumunda santfor bölgesini sadece Demba Ba ile takviye etmeyecek olan Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin Meksika'da Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi.
GIGNAC'IN KALBİ MEKSİKA'DA AMA
Avrupa'dan bazı kulüplerin Cenk'in istemesi durumunda Beşiktaş'ın ilk planı olarak adlandırılan Andre-Pierre Gignac, futbolu Meksika'da bırakmak istediğini açıkladı.
"KARİYERİMİ MEKSİKA'DA BİTİRMEK İSTERİM"
Gignac, "Kariyerimi Tigres'te bitirmek isterim. Bu, beni büyüler. Meksika'nın en übüyük takımın oynuyorum" ifadelerini kullandı.
Tigres ile Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Gignac, bu sezon 25 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.
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Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon euro öneren Everton, siyah-beyazlı yönetimin "25 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay" cevabı ile karşı karşıya kaldı. Beşiktaş'ın restinin ardından yeni bir teklif ile masaya oturmaya hazırlanan Everton, teklifini 22 milyon euro bandına çekerek transfere nokta koymaya çalışacak.
Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro kazanan Cenk Tosun'a da 4 yıllık sözleşme karşılığında 20 milyon euro öneren ve milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varan Everton, Beşiktaş Yönetiminden gelecek olan cevaba göre transfere nokta koyacak.
Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimalinin yüksek olabileceği yönünde planlar yapmaya başlayan Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Demba Ba'nın yanı sıra bir santrafor transferi için daha yoğun şekilde araştırmalara başladı. Cenk Tosun'un gitmesi durumunda santfor bölgesini sadece Demba Ba ile takviye etmeyecek olan Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin Meksika'da Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi.
GIGNAC'IN KALBİ MEKSİKA'DA AMA
Avrupa'dan bazı kulüplerin Cenk'in istemesi durumunda Beşiktaş'ın ilk planı olarak adlandırılan Andre-Pierre Gignac, futbolu Meksika'da bırakmak istediğini açıkladı.
"KARİYERİMİ MEKSİKA'DA BİTİRMEK İSTERİM"
Gignac, "Kariyerimi Tigres'te bitirmek isterim. Bu, beni büyüler. Meksika'nın en übüyük takımın oynuyorum" ifadelerini kullandı.
Tigres ile Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Gignac, bu sezon 25 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.
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