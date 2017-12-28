"KARİYERİMİ MEKSİKA'DA BİTİRMEK İSTERİM"

Ara transfer dönemine Vida transferiyle başlayan Beşiktaş'ta en büyük soru işaretlerinden biri Cenk Tosun konusunda yaşanıyor. Özellikle Crystal Palace ve Stoke City'nin ısrarlı bir şekilde girişimde bulunduğu Cenk Tosun için Everton resmen devreye girdi ve hem Beşiktaş hem de milli futbolcunun reddedemeyeceği bir teklifi masanın üzerine koydu.Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon euro öneren Everton, siyah-beyazlı yönetimin. Beşiktaş'ın restinin ardından yeni bir teklif ile masaya oturmaya hazırlanan Everton, teklifini 22 milyon euro bandına çekerek transfere nokta koymaya çalışacak.öneren ve milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varan Everton, Beşiktaş Yönetiminden gelecek olan cevaba göre transfere nokta koyacak.Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimalinin yüksek olabileceği yönünde planlar yapmaya başlayan Beşiktaş Yönetimi,Cenk Tosun'un gitmesi durumunda santfor bölgesini sadece Demba Ba ile takviye etmeyecek olan Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin Meksika'da Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi.Avrupa'dan bazı kulüplerin Cenk'in istemesi durumunda Beşiktaş'ın ilk planı olarak adlandırılan Andre-Pierre Gignac, futbolu Meksika'da bırakmak istediğini açıkladı.Gignac, "Kariyerimi Tigres'te bitirmek isterim. Bu, beni büyüler. Meksika'nın en übüyük takımın oynuyorum" ifadelerini kullandı.Tigres ile Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Gignac, bu sezon 25 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.