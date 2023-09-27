Cengiz Ünder'in işi zor: İrfan Can zirvede!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yüksek performansı yüzleri güldürüyor.

Haber; Vatan, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Cengiz Ünder'in işi zor: İrfan Can zirvede!
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27 Eylül 2023 11:50
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana yüksek bonservis bedelinin altında ezilen İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonuna fırtına gibi bir giriş yaptı.

İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesiyle stiline uygun bir oyun tarzı bulan Kahveci, performansını tabelaya yansıtmasını bildi.

GEÇEN SEZONU GEÇMEK ÜZERE

Geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 karşılaşmada 7 gol 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, bu sezon sadece 12 maçta 6 gol 4 asiste ulaştı, 64 dakikada bir skora katkı verdi.

YENİ KONTRAT YOLDA

Sezon başında gönderilmesi dahi konuşulan Kahveci, yeni kontrata göz kırpıyor. Mukavelesi Haziran 2025'te bitecek İrfan, A Milli Takım'da da etkili bir çıkış yaptı.

2014-15'te gol ve asist bakımından en verimli dönemini yaşayan Kahveci'nin 2023-24 sezonunda bu başarıyı geride bırakması kuvvetle muhtemel. Bu sezon Avrupa'da 89 dakikada bir gol atan 28'lik futbolcu, ligde ise 137 dakikada bir gol attı.



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