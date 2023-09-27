Cengiz Ünder'in işi zor: İrfan Can zirvede!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana yüksek bonservis bedelinin altında ezilen İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonuna fırtına gibi bir giriş yaptı.
İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesiyle stiline uygun bir oyun tarzı bulan Kahveci, performansını tabelaya yansıtmasını bildi.
GEÇEN SEZONU GEÇMEK ÜZERE
Geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 karşılaşmada 7 gol 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, bu sezon sadece 12 maçta 6 gol 4 asiste ulaştı, 64 dakikada bir skora katkı verdi.
YENİ KONTRAT YOLDA
Sezon başında gönderilmesi dahi konuşulan Kahveci, yeni kontrata göz kırpıyor. Mukavelesi Haziran 2025'te bitecek İrfan, A Milli Takım'da da etkili bir çıkış yaptı.
2014-15'te gol ve asist bakımından en verimli dönemini yaşayan Kahveci'nin 2023-24 sezonunda bu başarıyı geride bırakması kuvvetle muhtemel. Bu sezon Avrupa'da 89 dakikada bir gol atan 28'lik futbolcu, ligde ise 137 dakikada bir gol attı.
İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesiyle stiline uygun bir oyun tarzı bulan Kahveci, performansını tabelaya yansıtmasını bildi.
GEÇEN SEZONU GEÇMEK ÜZERE
Geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 42 karşılaşmada 7 gol 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, bu sezon sadece 12 maçta 6 gol 4 asiste ulaştı, 64 dakikada bir skora katkı verdi.
YENİ KONTRAT YOLDA
Sezon başında gönderilmesi dahi konuşulan Kahveci, yeni kontrata göz kırpıyor. Mukavelesi Haziran 2025'te bitecek İrfan, A Milli Takım'da da etkili bir çıkış yaptı.
2014-15'te gol ve asist bakımından en verimli dönemini yaşayan Kahveci'nin 2023-24 sezonunda bu başarıyı geride bırakması kuvvetle muhtemel. Bu sezon Avrupa'da 89 dakikada bir gol atan 28'lik futbolcu, ligde ise 137 dakikada bir gol attı.