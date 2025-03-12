Sportico'dan Scott Soshnick ve Eben Novy-Williams'ın haberine göre, Boston Celtics'in satış sürecinde teklifler veren taraflar, bu hafta sonuna kadar yenilenmiş tekliflerini sunmak zorunda.



Bugüne kadar birkaç grup sürece dahil oldu ve hafta sonuna kadar dört teklifin yapılması bekleniyor.



Azınlık ortak Steve Pagliuca da bu teklif sahipleri arasında yer alacak. Sürece dahil olan gruplardan dört teklifin sunulması bekleniyor.



Celtics'in sahibi Wyc Grousbeck, ailesinin Celtics'i iki aşamada satmayı planladığını, ilk etapta %51'lik kısmı, ikinci etapta ise geri kalan kısmı 2028'de satacaklarını ve ikinci işlem tamamlanana kadar kontrolün kendilerinde olacağını açıkladı.



Sportico, Celtics'i 5.66 milyar dolar değerinde görüyor. Bu meblağ, NBA tarihinde bir takım için ödenen en yüksek ücret olabilir. Ancak Celtics, TD Garden'da kiracı oldukları için kendi arenasına sahip değil.



