Boston Celtics'in takas piyasasında aktif olmasının beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Boston'ın 8 Şubat'taki son takas tarihinden önce bench kadrosunda yükseltmeye gitmesini beklediğini söyledi.



Celtics hala gelecekteki ilk tur seçimlerinin çoğunda kontrole sahip olsa da, takımın yüksek maaşlı oyuncularının çoğunun kilit rotasyon oyuncuları olması nedeniyle, olası takaslarda maaşları karşılama olanağı sınırlı durumda.



Takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Brad Stevens'ın, daha düşük maaşlı bir oyuncu alabilmek için kullanabileceği 6,2 milyon dolarlık bir takas istisnası bulunuyor. Celtics'in birkaç minimum kontratlı oyuncunun maaşlarını birleştirerek bir anlaşma düzenleyebileceği düşünülüyor.





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