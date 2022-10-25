Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı ve spor yazarı Faik Gürses, maçla ilgili Posta Gazetesi'ndeki değerlendirmesinde flaş ifadelere imza attı.



"GOLDEN SONRA MAÇ BİTTİ"



Gürses yazısında, "Harika bir set hücumu, mükemmel bir gol. Ya sonra... Sanki orada maç bitti. Bir yavaş, bir yavan oyuna dönüştü ki yokuş yukarı çıkan bir kamyondan farksız duruma düştü Beşiktaş. Weghorst yine ileride ve yalnız, sol taraftan Masuaku destekli, N'Koudou ile gelişmeye hazırlanan hücum teşebbüsleri" ifadesini kullandı.



"NEDEN BU SÜNEPE OYUN TERCİH EDİLİR?"



Öte yandan Gürses, Beşiktaş'ın oyunu üzerinden Valerien Ismael'i eleştirdi. Gürses, "Sürekli top Beşiktaş'ta. Tamam. Ancak; karşıda bir kale var, oraya gitmek lazım. Neden bu sünepe oyun tercih edilir anlamak mümkün değil? Hatayspor 31. saniyede golü yemiş ve ürkmüş. Git üstüne, at gollerini, rahat et. Yok tam tersi. Gelmeye fazla mecali olmayan ev sahibine Beşiktaş davetiye çıkartıyor. Hatayspor da bu teklifi geri çevirmiyor. Hayret ki hayret. Sonrası nafile değişiklikler. Hatayspor giden maçı çeviriyor. Böyle başa böyle tıraş olarak maç bitiyor" analizini yaptı.









