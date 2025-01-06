ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi
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06 Ocak 2025 17:31
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen İspanyol Lapena ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet alan Mersin ekibi, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.

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