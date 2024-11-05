Çaykur Rizespor: "Karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız"

Çaykur Rizesporlu Giannis Papanikolaou, Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor: 'Karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız'
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05 Kasım 2024 14:56
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Giannis Papanikolaou, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Papanikolaou, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak sezona iyi başlayamadıklarını belirtti.

Geçen hafta oynadıkları Net Global Sivasspor maçı öncesi aldıkları iki galibiyetin kendilerine biraz nefes verdiğini anlatan Papanikolaou, "Maalesef Sivasspor karşısında istediğimizi sonucu elde edemedik. Bu karşılaşmanın ilk yarısında sergilediğimiz oyunun iyi olduğunu düşünüyorum. Buna odaklanmamız lazım. Daha çok çalışıp hedeflerimize ulaşmak için daha iyi oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Giannis Papanikolaou, kendi performansına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar gösterdiğim performans aşağı yukarı benim saha içindeki kimliğimi yansıtıyor. Şu ana kadar hiç kimse yüzde yüzümü vermediğimi söyleyemez diye düşünüyorum. Ben her karşılaşmaya aynı odakla ve aynı istekle hazırlanıp çıkıyorum. Benim gibi takımdakilerin de performansını yükseltmesi ve geliştirmesi gerektiği bir gerçek."

Hafta sonu oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının şehir ve takım için çok önemli olduğunu bildiğini dile getiren Papanikolaou, "Derbiler her zaman farklı karakterde maçlar olmuştur. Bu maça daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bulunduğumuz konum için daha çok çalışmamız gerekiyor. Karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

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