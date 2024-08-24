Çaykur Rizespor'dan transfer harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor Yönetimi, bir stoper bir de forvet almak istiyor.



Gelen haberlere göre Karadeniz ekibi, rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. İlhan Palut'un ekibi, Güney Kore'de forma giyen Ju-sung Kim ile ilgileniyor. 23 yaşındaki savunmacı, Seoul'dan ayrılıp, kariyerini Türkiye'de sürdürme konusuna sıcak bakıyor. İki kulüp arasında kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacak.



GOLCÜYÜ BİTİRMEK İSTİYORLAR



Yeşil-Mavililer, bir de santrfor konusunda uğraşıyor. Atmacalar, Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'de görev alan Ohi Omoijuanfo'yu gündemine aldı. Norveçli forvet, 2022'den beri formasını giydiği kulüpten ayrılıp, farklı bir maceraya atılmak istiyor.



30 yaşındaki futbolcuyu Danimarka'dan isteyen birkaç kulüp olsa da Rizespor, transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.





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