Caruso, Lakers'tan neden ayrıldığını sonunda açıkladı!

Chicago Bulls guardı Alex Caruso, geçtiğimiz yaz serbest oyuncu döneminde eski takımı Los Angeles Lakers'ın kendisini "ucuza kapatmaya" çalıştığını söyledi.



Caruso, serbest oyuncu deneyiminin nasıl geçtiğini, eski NBA oyuncusu JJ Redick'in 'Old Man and the Three' podcast'inde detaylıca şu şekilde anlattı:



"Serbest oyuncu dönemine girerken ne bekleyeceğimi gerçekten bilmiyordum ve Lakers dahil hiçbir takımdan saat 18.00'e kadar pek bir şey duymamıştım. Sonra Lakers aramış ve teklifini yapmıştı. Kabul edebileceğim bir teklif değildi, çünkü başka bir takımdan çok daha fazla para alabilirdim.



Dört yıllığı 40 milyon dolarlık orta seviye istisna kontratı üzerine bir sürü farklı kişiyle konuşmuştuk. Tam olarak bu rakamı veren hiçbir takıma denk gelmemiştik, fakat yaklaşan birkaç takım vardı. Sonra menajerim bana 'Hey, Chicago seninle ilgileniyor' diye mesaj atmıştı. İstediğime yakın parayı verirler miydi bilmiyordum. Lonzo (Lonzo Ball) Chicago ile anlaştıktan sonra kendi kendime 'Tamam, yani Chicago listeden çıktı' demiştim.



(Bulls genel menajeri Artūras Karnišovas) ve (başantrenör Billy Donovan) ile telefonda görüşmüştük ve nasıl oynamak istedikleri ve beni bir oyuncu olarak nasıl gördükleri hakkında konuştuklarında, tam olarak aklımdakileri söylemişlerdi. Kendi kendime 'Bence haklılar, ortaya koyduğum şeyler bunlar ve takımın kazanmasına bu şekilde yardımcı olabilirim. Bana kalırsa bu takımı böyle bir yönde ilerlemek istiyor' demiştim. Sahada yapabildiğim şeylere ihtiyaç duyduklarını düşünmüştüm.



Onlardan teklif alınca Los Angeles'a geri dönmüştük ve Lakers'a bu teklifi karşılayıp karşılayamayacaklarını sorduğumuzda, 'Hayır' yanıtını almıştık. Teklifin biraz altını sorduğumuzda da yanıt aynı olmuştu. Ben de 'Eğer işler bu noktaya gelmişse, tamam, Chicago'ya gitmeye ve kariyerimin bir sonraki bölümüne başlamaya hazırım.' demiştim. Sanırım benim için harika bir karar oldu."



Caruso, Bulls ile dört yıllığı 37 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı ve bu sezon, rotasyonunun önemli bir parçası haline geldi.



LAKERS, 15 MİLYONDAN AZ TEKLİF ETMİŞ



Silver Screen ve Roll'dan Harrison Faigen ise, Caruso'nun Lakers'tan aldığı teklifle ilgili ise şunları kaleme aldı:



"Sanki bu yeterince utanç verici değilmiş gibi, Redick, Lakers'ın ilk teklifinin iki yıllığı 15 milyon dolardan daha az olduğunu, Caruso'dan tahminine karşılık olarak bir ya da iki kez göz kırpmasını isteyerek doğrulamıştı. 'İki yıllığı 15 milyon dolar' diye tahminde bulununca, Caruso gözlerini bir kez kırpmış ve Redick de gülmüştü."



Güçlü bir sezon geçiren Caruso, sezonda 7.8 sayı, 2.6 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalarken, üçlük çizgisi gerisinden %34.8 isabetle oynuyor.