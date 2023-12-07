Eski NBA yıldızı Carmelo Anthony, emekliye ayrıldıktan sonra New Orleans Pelicans ve Çin'den sözleşme teklifleri aldığını söyledi.



Anthony, Nisan 2022'den bu yana herhangi profesyonel bir basketbol maçında forma giymemiş olsa da, başka takımlardan ilgi görmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı.



Melo, bu süreçte Pelicans'ın kendisine ulaştığını ve Çin'den teklif aldığını belirtti.



Geçtiğimiz Mayıs ayında NBA'den emekliliğini resmen duyurmuş olan Anthony, 19 yıllık kariyerinde Denver Nuggets ve New York Knicks ekipleri de dahil olmak üzere toplam altı takımda forma giymiş, normal sezonda çıktığı 1.260 maçta 22.5 sayı, 6.2 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakalamış, 10 kez ise All-Star seçilmişti.





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