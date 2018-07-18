Carmelo Anthony, Hawks'a takaslandı!

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Oklahoma City Thunder, üç takımlı bir takasta Carmelo Anthony ile 2022 ilk tur draft hakkını, Dennis Schröder karşılığında Atlanta'ya gönderdi. Atlanta, Mike Muscala'yı Philadelphia 76ers'a yollarken, Justin Anderson Hawks'a, Timothe Luwawu-Cabarrot da Oklahoma City'ye gitti.2022'deki draft hakkı, 1-14 korumalı ve eğer işlemezse iki adet ikinci tur draft hakkı olacak.Carmelo, Hawks tarafından serbest bırakılacak ve istediği takımla anlaşabilecek. Kendisiyle imza atacak en yakın ekibin Houston Rockets olacağı söyleniyor.Muscala'nın da üçüncü bir takıma yollanması bekleniyor.OKC'nin beklenen lüks vergisinin 150 milyon dolardan 88.8 milyon dolara düştüğü açıklandı ve 62 milyon dolar tasarruf etmiş oldular. Thunder, Schröder'ın 15.5 milyon dolarlık kontratıyla 11 milyon dolar daha tasarruf etmiş olacak.34 yaşındaki Carmelo, geçtiğimiz sezon OKC'de 16.2 sayı 5.8 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.