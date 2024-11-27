New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, Knicks'in JR Smith ve Iman Shumpert'ı LeBron James'li Cleveland Cavaliers'a takas etmesinin kendisini "çok sinirlendirdiğini" söyledi.



'7 PM in Brooklyn' podcast'indeki son bölümde Anthony, 2015'te Smith ve Shumpert'ı James ile oynamaya gönderen takasa değindi.



Carmelo, bu anlaşma için Knicks'e hala kızgın olduğunu ve haberi yıllar önce aldığında neler düşündüğünü şu sözlerle anlattı:



"Lanet gelsin. LeBron'a 'Bana bunu da mı yapacaktın?' demiştim. Takas yapıldığı zaman, LeBron'un bunu bir satranç oyunu hamlesi gibi 'Şu adamları elinden alayım' düşüncesiyle gerçekleştirdiğini anlamıştım.



Berbat bir durumdu, çünkü bu adamlar şampiyonluk yolunda işime yarayabilirdi. Soyunma odasında aklımı yitirmiştim ve kimsenin lafını dinleyecek durumda değildim. Ne yaptıklarının farkındalar mıydı acaba? Bu adamları LeBron'a göndermek nedir?"



Knicks'in Cavaliers ile yaptığı mevzubahis takas 2015 yılının Ocak ayında gerçekleşmiş, Dion Waiters'ın Oklahoma City Thunder'a, Shumpert'ın ve Smith'in ise Cavaliers'a gönderilmesini içeren üç takımlı bir anlaşma yapılmıştı. Knicks ise bu takasta Lou Amundson, Alex Kirk, Lance Thomas ve 2019 ikinci tur draft hakkını almıştı.



Carmelo, Knicks'teki dönemi boyunca playoff ikinci turundan öteye geçememiş, LeBron ise 2016'da şampiyonluğa erişmişti.



