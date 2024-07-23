NBA'in eski süperstarlarından Carmelo Anthony, 2010 yılında Miami Heat'e katılmaya yakın olduğunu, ancak "hücumda dördüncü opsiyon" olmak istemediği için bundan vazgeçtiğini itiraf etti.



Philadelphia 76ers'ın yıldızı Paul George'un podcast'inde Anthony, Heat'te Dwyane Wade, LeBron James ve Chris Bosh ile aynı takımda oynama fırsatı olduğunu ancak en iyi döneminde dördüncü opsiyon olmaktan rahatsızlık duyduğunu açıkladı:



"O zamanlar kimseyle aynı takımda oynamaya hazır değildim. Çünkü Denver'da kendi takımımın lideriydim. Yani kendi takımımdan ayrılıp birine katılmak pek işe yaramazdı çünkü hepimiz gençtik ve kendi yolumuzdan gidiyorduk.



Yalan yok, o döneme dek her yıl takımıma liderlik ederken, 23-24 yaşındayken bir ekibin dördüncü opsiyonu olamazdım. Henüz ligde yolumu bulma sürecindeydim. Ve bunu bırakıp dördüncü opsiyon olmaya zihinsel olarak nasıl hazır olabilirdim bilmiyorum.



Parayla alakası yoktu. Farklı bir rolüm olurdu ve o takımdaki rolümü bulmam gerekirdi. Sonuçta bir sürü alfa bir araya gelmiş olacaktı."



Anthony o dönemde ligdeki en iyi oyunculardan biri olsa da, kariyerini hiç şampiyonluk kazanamadan tamamlamıştı.





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