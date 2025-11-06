2019 - 2022 yılları arasında Türkiye'de Başakşehir ve Çaykur Rizespor formaları giyen Carlos Ponck'un adının ve yaşının sahte olduğu ortaya çıktı.O Jogo'dan Rui Pinto'nun haberine göre; 1 Temmuz'da Hapoel Beer Sheva'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Ponck, Portekiz ekibi AVS ile 4 Kasım'da sözleşme imzaladı. Bu sırada kulübüne transferi öncesi ülkesi Yeşil Burun Adaları'na giden ve eşyalarını toplayan Ponck, isim ve yaşta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 30 yaşında olduğuna dair belgelerin sahte çıkması üzerine Ponck, avukatıyla birlikte sorunları çözmeye çalıştı.4 Kasım'da transferi 'Carlos Ponck' adıyla federasyonda kayıt açtıran AVS, 6 Kasım'da kaydı güncelledi ve 'Carlos Israel Latina da Silva' ismiyle yeni kayıt açtı, 30 olan yaşı ise 35 olarak güncelledi.Ponck ya da gerçek ismiyle Carlos Israel Latina da Silva, Başakşehir'in 2019/20 şampiyonluk kadrosunda da yer almıştı.