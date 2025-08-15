Carlos Cuesta için İstanbul'a geliyorlar!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Cuesta için Spartak Moskova ve Vasco de Gama arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.
Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgiye göre, Spartak Moskova'nın Vasco de Gama'dan daha yüksek bir teklif yapması üzerine Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı kulübe tercihini Spartak Moskova'dan yana kullanmak istediğini iletti.
CUESTA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Vasco de Gama cephesi ise geri adım atmadı. Brezilya ekibinin sportif direktörü, Cuesta'yı ikna etmek amacıyla İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.
AYNI RAKAMI TALEP ETTİ
Galatasaray, Spartak Moskova'dan da Cuesta için Vasco de Gama ile anlaştığı rakamın aynısını talep etti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Taraflar arasında transfer süreci, üç kulüp arasında devam eden sıcak görüşmelerle şekilleniyor.
