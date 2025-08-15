15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Carlos Cuesta için İstanbul'a geliyorlar!

Galatasaray'ın gözdesi Cuesta için Spartak Moskova ve Vasco de Gama yarışıyor. Kolombiyalı stoper, Moskova'ya sıcak bakarken, Brezilya ekibi oyuncuyu ikna için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Cuesta için Spartak Moskova ve Vasco de Gama arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgiye göre, Spartak Moskova'nın Vasco de Gama'dan daha yüksek bir teklif yapması üzerine Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı kulübe tercihini Spartak Moskova'dan yana kullanmak istediğini iletti.

CUESTA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Vasco de Gama cephesi ise geri adım atmadı. Brezilya ekibinin sportif direktörü, Cuesta'yı ikna etmek amacıyla İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

AYNI RAKAMI TALEP ETTİ

Galatasaray, Spartak Moskova'dan da Cuesta için Vasco de Gama ile anlaştığı rakamın aynısını talep etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Taraflar arasında transfer süreci, üç kulüp arasında devam eden sıcak görüşmelerle şekilleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
