Carlo Holse: "Çok kıymetli bir maçtı"

Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, sahalarında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Carlo Holse: 'Çok kıymetli bir maçtı'
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04 Ocak 2025 22:48
Samsunspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Carlo Holse, evlerinde Trabzonspor'u 2-0 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşma hakkında konuşan Holse, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok kıymetli bir maçtı. Bu maçtan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Aradan sonra tekrardan bir galibiyet almış olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

HOLSE 7. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Trabzonspor karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren Holse, Süper Lig'de 7 gole ulaştı.
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