Carlo Holse: 'Çok kıymetli bir maçtı'

Samsunspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Carlo Holse, evlerinde Trabzonspor'u 2-0 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma hakkında konuşan Holse, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok kıymetli bir maçtı. Bu maçtan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Aradan sonra tekrardan bir galibiyet almış olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



HOLSE 7. GOLÜNÜ KAYDETTİ



Trabzonspor karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren Holse, Süper Lig'de 7 gole ulaştı.