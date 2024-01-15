Carlo Ancelotti: 'Arda daha fazla süre alacak'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçı sonrası konuştu.



Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Çok iyi başladık. Kontrataklarda rahattık. Golü bulduk ve devam ettik. Güzel bir maçtı bence başından sonuna kadar." dedi.



"ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"



Carlo Ancelotti, "Tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Bu kesin, tüm kulvarlarda mücadele etmek bizim işimiz. Çok iyi bir takımız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"GELECEK PLANIM YOK"



İtalyan çalıştırıcı "gelecek planınız nedir?" sorusuna "Gelecek planım yok. Önce Atletico Madrid maçı..." açıklamasını yaptı.



"ARDA GÜLER AÇIKLAMASI"



Arda Güler ile ilgili konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz. Bütün oyuncular bu takım içerisinde. Sakatlıktan döndü, yakında işini başlayacak ve daha fazla süre alacak." şeklinde konuştu.



