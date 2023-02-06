CANLI: Ülkemizde dakika dakika yaşananlar...

MKE Ankaragücü: "Mağazamızda bulunan bütün atkı, bere, sweatshirt, mont vb. ürünler depremzedelere ulaştırılmak üzere Tandoğan tesislerimize yönlendirilmiştir."

Hataysporlu atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumu iyi.

Burak Yılmaz: "Ülkemize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum."

17:27 | AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Yaralı sayımız 8533, hayatını kaybeden 1498 vatandaşımız var."

Türkiye'de pazartesi gece 04:00 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ülkemizi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana'da hissedilen depremin ardından ülkemizde adeta olağanüstü seferberlik ilan edildi. Sporx olarak yaşanan gelişmeleri sizlere canlı olarak aktarıyoruz...YÖK'ten açıklama: "Deprem bölgesi yakınlarındaki üniversitelerde de eğitim yapılmayacak! Yurt ve kampüsler depremzedeler için kullanılacak."17.41 | Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella:Fenerbahçe: "Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz."17:19 | Dursun Özbek: "Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin.