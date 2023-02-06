CANLI: Ülkemizde dakika dakika yaşananlar...

Türkiye'de pazartesi gece 04:00 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ülkemizi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana'da hissedilen depremin ardından ülkemizde adeta olağanüstü seferberlik ilan edildi. Sporx olarak yaşanan gelişmeleri sizlere canlı olarak aktarıyoruz...
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18:02 | MKE Ankaragücü: "Mağazamızda bulunan bütün atkı, bere, sweatshirt, mont vb. ürünler depremzedelere ulaştırılmak üzere Tandoğan tesislerimize yönlendirilmiştir."
18:00 | YÖK'ten açıklama: "Deprem bölgesi yakınlarındaki üniversitelerde de eğitim yapılmayacak! Yurt ve kampüsler depremzedeler için kullanılacak."
17:55 | Hataysporlu atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumu iyi.
17.46 Burak Yılmaz: "Ülkemize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum."
17.41 | Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Dünden beri İstanbul'dayız. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi."
17:32 | Fenerbahçe: "Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz."
17:27 | AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Yaralı sayımız 8533, hayatını kaybeden 1498 vatandaşımız var."
17:19 | Dursun Özbek: "Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin.
17:00 | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar, bir hafta tatil ediyoruz."
CANLI: SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...
18:02 | MKE Ankaragücü: "Mağazamızda bulunan bütün atkı, bere, sweatshirt, mont vb. ürünler depremzedelere ulaştırılmak üzere Tandoğan tesislerimize yönlendirilmiştir."
18:00 | YÖK'ten açıklama: "Deprem bölgesi yakınlarındaki üniversitelerde de eğitim yapılmayacak! Yurt ve kampüsler depremzedeler için kullanılacak."
17:55 | Hataysporlu atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumu iyi.
17.46 Burak Yılmaz: "Ülkemize geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum."
17.41 | Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Dünden beri İstanbul'dayız. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi."
17:32 | Fenerbahçe: "Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz."
17:27 | AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Yaralı sayımız 8533, hayatını kaybeden 1498 vatandaşımız var."
17:19 | Dursun Özbek: "Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin.
17:00 | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar, bir hafta tatil ediyoruz."
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