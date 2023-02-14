Bunun adı mucize: 198. saatte iki kişi kurtarıldı

Deprem faciasının 9. gününde 198 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altında temas kurulan 17 yaşındaki Muhammed Enes ile birlikte bir kişi daha çıkarıldı.



Aynı enkazda bir kişiyi daha kurtarma çalışmalar devam ediyor.



ADIYAMAN'DA MUCİZE BEKLEYİŞİ



Depremin 198. saatinde Yeni Mahalle, Abdul Musa Caddesi'nde, Muhammed Cafer Çetin (18) enkaz altından çıkarma çalışmalar sürüyor.





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