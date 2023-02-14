Bunun adı mucize: 198. saatte iki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş Pınar Apartmanı'nda 198 saat sonra iki kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bunun adı mucize: 198. saatte iki kişi kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2023 09:28
Deprem faciasının 9. gününde 198 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altında temas kurulan 17 yaşındaki Muhammed Enes ile birlikte bir kişi daha çıkarıldı.

Aynı enkazda bir kişiyi daha kurtarma çalışmalar devam ediyor.

ADIYAMAN'DA MUCİZE BEKLEYİŞİ

Depremin 198. saatinde Yeni Mahalle, Abdul Musa Caddesi'nde, Muhammed Cafer Çetin (18) enkaz altından çıkarma çalışmalar sürüyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ