13 Temmuz
Chelsea-PSG
0-02'
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
1-0
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
0-2
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
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13 Temmuz
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3-190'
13 Temmuz
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CANLI: Sırbistan - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşıyor.

calendar 13 Temmuz 2025 20:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Sırbistan - Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Saat 21.00'de başlayan karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanıyor.

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

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SIRBİSTAN: 14

TÜRKİYE : 7

1.SET SONUCU: SIRBİSTAN 25-18 TÜRKİYE

2.SET SONUCU SIRBİSTAN 25-20 TÜRKİYE


(3.SET OYNANIYOR)

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