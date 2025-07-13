CANLI: Sırbistan - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Saat 21.00'de başlayan karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanıyor.
Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
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SIRBİSTAN: 14
TÜRKİYE : 7
1.SET SONUCU: SIRBİSTAN 25-18 TÜRKİYE
2.SET SONUCU SIRBİSTAN 25-20 TÜRKİYE
(3.SET OYNANIYOR)
Saat 21.00'de başlayan karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanıyor.
Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
SIRBİSTAN: 14
TÜRKİYE : 7
1.SET SONUCU: SIRBİSTAN 25-18 TÜRKİYE
2.SET SONUCU SIRBİSTAN 25-20 TÜRKİYE
(3.SET OYNANIYOR)