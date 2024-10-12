CANLI: Okan Buruk konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 ekranlarında konuşuyor.
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İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
"OYUNCULAR ÇOK YORGUN GELDİ"
"Ligde lideriz. Planladığımızın dışında beraberlik aldık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oraya da yaklaştık. 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç var, moralimiz bozuldu. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bizim için hikayesi farklı. Kadro olarak hazır olmadığımız, oyuncu performansı olarak hazır olmadığımız bir maçtı. Aslında zor bir yaz geçirdik kendi açımdan. Bir transfer hikayesi oluyor. Transfer hikayeleri oluyor. Yetişip yetişmeme yerinde, istediğiniz oyuncuları alıp almama oluyor. Burada biraz zorlandık. Milli oyuncularda çok zorlandık. Geçen sezon çok uzun sürdü, Avrupa şampiyonası, 2 hafta izin verebildik, oyuncular çok yorgun geldiler. Yorgunlukları devam ediyor. Performanslarını geç buldular. Abdülkerim'in fiziksel olarak geç hazır olduğunu söyleyebilirim."
"DAVINSON ÇOK GEÇ GELDİ"
"Davinson'u yine milli takımdan çok geç geldi. İlk Süper Kupa maçında oynatamadık. İlk lig maçında oynattık, sakatlandı. Savunma hattında şanssızlık yaşadık. Şu andaki defans kurgumuzla, Şampiyonlar Ligi oynadığımız defans kurgusuyla fark var. Ne olursa olsun geçen takım biz olmalıydık. İyi performansı iki maçta da gösteremedik. Çok fazla değiştireceğimiz bir şey de yoktu. Oyuncu yapısı, kadrosu, performansı o yerdeydi."
"BUGÜN ÇOK RAHAT TURLARDIK"
"Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde de kolay şekilde maç kaybediyorlar."
"AVRUPA LİGİ; İNANIYORUM"
"Orada hazır olmadığımız yer savunmamızdı. Transferlerin adaptasyonu, Sara geldi, onla oynadık, adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı. Bazı oyuncular hiç adaptasyon sorunu yaşamıyor, Jakobs geldi başladı. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek, çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordunuz eskiden, Avrupa Ligi için mücadele ediyoruz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Şuradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."
"RFS MAÇINDA NE OLDU?"
"Bence ses getirmesi çok normal 2-0'dan 2-2'ye gelmesi. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy'e gittik. Bu bizim işimize geliyor. Atmosfer olmayınca yediğimiz gollerde de bu görünüyor. Yediğimiz ikinci golde yedi kişi ceza sahası içindeyiz. Rakip iki kişi gelip gol attı. Derbiyi kazanmak rehavet getirmedi. Enerjimiz yüksekti Kasımpaşa maçı ilk yarısında. Puan kaybı yapınca biraz bizim özgüvenimiz, motivasyonumuz azalıyor. Yorgunlukla da birleşiyor bazen. Hafta içi hafta sonu 7 tane maç. Maç oynamak güzel. Oyunculara antrenman mı maç mı deseniz maçı tercih ederler. Biz geçen sene de 57 maç oynadık. Barış Alper, milli oyuncu, 69 maç oynadı. Dinlenmeden yeni sezona başlamayı oyuncular şikayet ediyor. Oyuncular 75 maç oynasın, tatilini yapsın başlasın, hiç biri şikayet edemez. Her arada da iki tane milli maç var. Eskiden hazırlık maçı olurdu, tempo farklı olurdu, birinde oynardınız. Uluslar Ligi olunca hazırlık maçı kalktı, her maç resmi maç gibi. Barış mesela sakatlandı."
"BARIŞ ALPER YORGUN"
"Değerler olarak Barış Alper yorgun. Ziyech sakat, Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. Bu aralarda onlara izin vermeye çalışacağız. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz. BAY haftasında onlara bir izin düşünüyorum."
"OYNAMAYAN MUTLU OLMUYOR"
"Birebir konuşuyoruz oyuncularla, birebir olarak video analiz zaten yapıyoruz ekibimizle birlikte. Takım toplantısı yaptı Riga'dan sonra. Oyuncularımıza ne kadar ligde birinci olduğumuzu, Avrupa'da 4 puanla ilk 8 içinde olduğumuzu, şu an bir şey kaybetmediğimizi ama devam edersek böyle kaybedebileceğimizi söyledim. Futbolun en kötü yanı, yedek kalmak, az oynamak, istediğin süreyi alamamak. Bu oyuncuyu bazen düşürüyor. Bir rotasyon yapıyorsunuz, 5 kişilik yapıyorsunuz, oynayan mutlu oluyor, oynamayan mutlu olmuyor."
"ROTASYON YAPMAMIZ GEREKİYORDU"
"Kasımpaşa maçında rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tüm yorgunluk testlerini yaptı. Çok net şekilde sakatlık riski taşıyan oyuncularım vardı. Bir maçta yapmam gerekiyordu. Kazanan takım devam etsin deniyor ama çok önemli oyuncularımız var. Kasımpaşa maçından bahsederken Riga maçında herkes oradaydı."
"FENERBAHÇE İÇİN DE YAPILSIN"
"Hem Avrupa hem Türkiye bizim için hedef. Bu hedefler dışına çıkmamız zor. Fikstürle alakalı söyledim ama sonradan şikayet gibi algılandı. İki Avrupa maçı arasında 8 gün vardı. Biz çarşamba oynadık, cumartesi oynayıp, perşembe oynuyoruz dedim. Tam ortasına 4. güne konsun. Fenerbahçe için de konsun. Böylece iki maç da rahat, sakatlık yaşamadan gidebilirdik. O da daha sonra fikstürden, maç trafiğinden şikayet ediyor dendi."
FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI
"Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak. Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir."
"YİNE AYNI EKİP VAR TFF'DE AMA.."
"Eskiden kulüplerle fikstür konuşulurdu. Bu sene hiç konuşulmadı Avrupa'da oynayan kulüplerle. Avrupa oynayan kulüplerle diyalog içerisindeydiler. Aslında yine aynı ekip var TFF'de."
"OSIMHEN SAKATLANMAYABİLİRDİ"
"Avrupa Ligi'nde çarşamba oynayabiliyorsunuz. Ben sadece kendi açımdan ikinci maçı 4 gün sonra oynasam sakatlık riskini azaltıyorum. Osimhen sakatlandı mesela, sakatlanmayabilirdi. Ben maç yoğunluğundan şikayet etmiyorum. Ben hocayım, oyuncular şikayet eder. Etmelerinin nedeni de bu yaz kimsenin tatil yapmaması."
"69 PUANLA ŞAMPİYON OLDUM"
"Kendi takımımdan şunu söyleyebilirim; senede kaç tane mağlubiyet beraberlikle şampiyon oluyordunuz. Ben Başakşehir'de 69 puanla şampiyon oldum. 34 maçta 70-72'lerdi. Eskiden teknik adamların da maç kaybetme lüksü vardı aslında. 5-6 maç kazanıp şampiyon olabiliyordu. Çok değişti şu anda her maçı kazanmak zorundayız. Biz 102 puana ulaştık, Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu. Düşünebiliyor musunuz? Maç seçebilecek lükste değilsiniz. 5-10 sene önce daha rahattın. 2 hafta berabere kalınca kimse büyütmüyordu. 3 takımın yarış içerisinde çok net devam edeceğini görüyorsunuz. Trabzonspor çok puan kaybetti. Samsunspor iyi başladı, ikinci durumda. Puan kaybının az olacağı bir sezon bekliyor."
"HERKESİ KULLANACAĞIZ"
"Neden rotasyon yapmıyor diyorsunuz. Bence herkesi kullanacağız. Geçen sene de çok fazla oyuncuyu farklı mevkilerde kullandım. Yine oyuncuları kullanacağız. Doğal rotasyon oluyor. Oyuncu alıp götürebiliyor. Yorgunluk sakatlığa bağlı değişiklik oluyor. Geçmişe bakmamak lazım."
FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
"Şu andaki görüntü yüksek puanlar çıkacak. Bilemezsiniz tabii, sonradan ne olacak. Birincisi kadro kalitesi farklılıkları. Takımlar arasındaki kadro kalitesi eskiye göre daha değişti, bunu kabul etmek gerekiyor. Son iki senede hep kazanmak zorundasınız, kazanmak zorunda olduğunuzu bilerek maça çıkmak kazanmaya daha çok yaklaştırıyor. O da önemli. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorum ama yine kazanmak zorundayım. Öbür tarafta Beşiktaş kazanıp liderliği alabilir. Büyük takımlar için iyi bir şey. Oyuncuları bu şekilde zorlamak çok önemli."
"İKİ TAKIM DA POZİSYONA GİRDİ"
"Geçen seneki ilk derbide oyun olarak çok kısırdı iki takım da. Biz deplasmandaydık. Şey bakıyorsun, deplasmandasın, rakip yarı sahasından çıkmadı, sen çıkmadın, kontrollü bitti. Bu seneki maç daha pozisyonlu, iki takım da çok pozisyona girdi."
"DZEKO ÇOK İYİ YAPTI"
"Biz kimle oynarsak oynayalım rakip analizinde topa sahipken ne yapıyor, aut atışında ne yapıyor, pozisyonel oyunda ne yapıyor, nerede risk alıyor, artıları eksileri görerek tahmin ederek başlıyorsunuz. En-Nesyri ile başlamıştı bir hafta önce ama bence bize karşı Dzeko ile başlayacaktı. Dzekolu oyunda ön baskıyı daha iyi yapan bir takım. Bağlantı oyununu çok iyi yapıyor Dzeko, bence bizim maçta da çok iyi yaptı. Fenerbahçe, bir önceki Kasımpaşa maçıyla aynı başladı bize karşı. Kendi oyun içi düşüncelerimiz oldu. Analizlerimiz birebir aynı çıktı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçında adam adama baskı yaptı. Bize karşı yapmayacağını tahmin etmiştik. Bize karşı Alanyaspor daha farklı oyun kurdu. Fenerbahçe beklediğimiz gibi çıktı. Bizi şaşırtmadı. Oyun içi değişiklikler de aşağı yukarı benzerdi. En önemlisi birinci golü bizim atmamızdı. İkinci golü de atınca maçı bitirdik."
"KOLAY TOP KAYBU YAPMIYOR"
"Sol ayaklı oyunyu solda, sağ ayaklı oyuncuyu sağda oynatırsanız kaleye daha rahat gidiyor. Yunus'un ve Barış'ın düz ayaklarıyla gitmeleri, etkili olacak diye düşünüyordu, Yunus da maç içinde yaptı. Bence Yunus'un en büyük özelliği kolay top kaybı yapmaması."
"KIYAMET KOPMUŞTU"
"Yunus, savunmayı çok daha iyi yapıyor. Fiziksel olarak güçlendi. Sonlandırmayı iyi yapmaya başladı. Özgüven çok önemli. Yunus'u bir maç oynatıp sonra oynatmasak farklı hikaye olurdu. Arka arkaya oynatınca formayı aldı. Kerem bizde de sezona iyi başlamıştı. Kerem oranın iyi oyuncusuydu. Kerem kaldığı senaryoda Yunus sağ taraf için yarışacaktı. Yunus'un da nasibi... Yunus çok önemli yetenekli oyuncu dedim iki sene. Antrenman performansına bakınca Yunus hep muhteşem bir oyuncuydu. Maç içinde ona bu rolleri vermek çok önemli. Süper Kupa maçında Yunus'u oyuna soktuk diye kıyamet kopmuştu. Siz antrenmanda görüyorsunuz, herkes görmüyor. Antrenman performansına göre oyuncuları kullanma, süre verme kararımız değişebiliyor."
"DERBİLERDE GENEL OLARAK İYİYİZ"
"Bir maça rakip teknik adama bakarak hazırlanmıyor musunuz maça. Kendi işimize odaklanıyoruz. Fenerbahçe - Galatasaray çok önemli bir derbi. Rakibin hocası dünya çapında biri olması hepimiz için motivasyon. Şampiyonluğu, maçı ona karşı kazanmak çok önemli bir motivasyon. Çok önemli, değerli bir teknik adam. İşin en nirvanası, en üstü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Rakip kulübede kim olursa olsun, onun çok üstüne çıkıyor. Ekstra motivasyon olmuyor. Bu maçlar zaten ekstra motivasyon. Biz bu maça çıkarken psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bu maçlara hiç kasarak çıkmıyoruz. Kadıköy'de 2 galibiyet ve 1 beraberliğim var. Benim için önemli. Geçen sene içeride Fenerbahçe'ye ve deplasmanda Beşiktaş'a kaybettik. Derbilerde iyiyiz genel olarak. Oralarda kazanmak önemli."
"KAMP YAPMIYORUZ"
"Ben geldiğimden beri kamp yapmıyoruz. Başakşehir'de yapıyorduk. Maç günü toplanıyoruz, aktivasyon yapıyoruz fitness'ta, ondan sonra öğle yemeği, dinleniyorlar, maç toplantısı ve stadyum. Kendi yatağında uyuyor, evinde kalıyor. Avrupa'da direkt stadyuma gidiyorlar. Biz yine tesise getiriyoruz."
"DERBİ OLAYSIZ BİTTİ"
"Derbide saha içi saha dışı olay olmadı. Giriş çıkış her şey çok güzeldi. Fenerbahçe seyircisi de çok iyi geçirdi maçı. Maçtan sonra da söyledim."
CANLI: Okan Buruk konuşuyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 ekranlarından açıklamalarda bulunuyor.
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12 Ekim 2024 22:51
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