14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-381'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-072'
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
0-168'
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-071'
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
0-070'
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
1-068'
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-170'
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-271'
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
1-268'
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-069'

Canlı maç izle S Sport, Real Madrid Mallorca El Clasico maçı izle

Real Madrid Mallorca maçı şifresiz izleme linki | Real Madrid - Mallorca maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Mallorca maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Mallorca maçı şifresiz izleme detayları

calendar 14 Mayıs 2025 22:12
Canlı maç izle S Sport, Real Madrid Mallorca El Clasico maçı izle
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Real Madrid Mallorca S Sport şifresiz yayın izleİspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Mallorca Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
REAL MADRID MALLORCA MAÇI CANLI, TIKLA




Arda Güler'in kadrosunda yer aldığı Real Madrid Mallorca maçı bu akşam oynanacak. Real Madrid hafta sonu kaybettiği derbiyle kötü gidişata bir son vermek istiyor. Şampiyonluk şansı çok azalan Real Madrid'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Üst üste sakatlıklar sonrası Real Madrid, sıradaki lig maçında Mallorca'ya karşı 9 isimden yararlanamayacak. Peki, Real Madrid Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid Mallorca maçı canlı izle bilgisi...

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba TSİ 22:30'da başlayacak. Mücadele EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

El Classico'ya ilk 11'de başlayan Arda Güler 46 dakika oyunda kalmıştı. Barcelona ile oynanan maçta etkili bir performans sergileyemeyen Arda Güler yine 11 başlayabilir, Brahim Diaz ile birlikte oynamaları bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Ceballos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Arda Güler, Mbappe

Mallorca: Greif, Valjent, Raillo, Mojica, Maffeo, Mascarell, Almeida Costa, Asano, Rodriguez, Darder, Muriqi

9 oyuncu eksik!

Ligde Mallorca ile karşılaşacak Real Madrid'de Vinicius Junior'ın yanı sıra Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve David Alaba da maçta forma giyemeyecek.

 

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