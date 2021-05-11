CANLI: Konyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Konyaspor - Trabzonspor
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11 Mayıs 2021 17:18
Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 17:00'de başladı ve maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

KONYASPOR 0-0 TRABZONSPOR

*İlk yarı oynanıyor...

Kırmızı kart: 19' Serkan Asan (Trabzonspor)

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