Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 17:00'de başladı ve maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
KONYASPOR 0-0 TRABZONSPOR
*İlk yarı oynanıyor...
Kırmızı kart: 19' Serkan Asan (Trabzonspor)
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Konyaspor
Trabzonspor
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 17:00'de başladı ve maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
KONYASPOR 0-0 TRABZONSPOR
*İlk yarı oynanıyor...
Kırmızı kart: 19' Serkan Asan (Trabzonspor)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Konyaspor
Trabzonspor