CANLI | Galatasaray - Admira Wacker

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2.Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray - Admira Wacker mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
2.DEVRE
GALATASARAY: 2 (10' Derrick Köhn, 57' Arda Ünyay)
ADMIRA WACKER: 1 (58' A. Schmidt)
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Galatasaray'ın ilk 11'i
Jankat, Metehan, Cuesta, Abdülkerim, Köhn, Eyüp, Torreira, Sara, Yunus, Yusuf, Zaniolo
Admira Wacker'in ilk 11'i
Steinbauer, Meisl, Feiner, Malicsek, Horvat, Holzhacker, Turgay Gemicibaşı, Schabauer, Haudum, Schmidt, J. Forst
Galatasaray - Admira Wacker mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
2.DEVRE
GALATASARAY: 2 (10' Derrick Köhn, 57' Arda Ünyay)
ADMIRA WACKER: 1 (58' A. Schmidt)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Galatasaray'ın ilk 11'i
Jankat, Metehan, Cuesta, Abdülkerim, Köhn, Eyüp, Torreira, Sara, Yunus, Yusuf, Zaniolo
Admira Wacker'in ilk 11'i
Steinbauer, Meisl, Feiner, Malicsek, Horvat, Holzhacker, Turgay Gemicibaşı, Schabauer, Haudum, Schmidt, J. Forst