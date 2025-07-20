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CANLI | Galatasaray - Admira Wacker

Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor.

calendar 20 Temmuz 2025 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 21:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Galatasaray - Admira Wacker
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2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2.Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Admira Wacker mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.


 2.DEVRE

GALATASARAY: 2 (10' Derrick Köhn, 57' Arda Ünyay)
ADMIRA WACKER: 1 (58' A. Schmidt)

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Galatasaray'ın ilk 11'i

Jankat, Metehan, Cuesta, Abdülkerim, Köhn, Eyüp, Torreira, Sara, Yunus, Yusuf, Zaniolo

Admira Wacker'in ilk 11'i

Steinbauer, Meisl, Feiner, Malicsek, Horvat, Holzhacker, Turgay Gemicibaşı, Schabauer, Haudum, Schmidt, J. Forst

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