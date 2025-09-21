21 Eylül
CANLI | Fenerbahçe başkanını seçiyor!

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu yapılıyor. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

calendar 21 Eylül 2025 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 11:13
Haber: Sporx.com ve AA
CANLI | Fenerbahçe başkanını seçiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.

Beyaz pusula Ali Koç'u temsil edecek. Sarı pusula Sadettin Saran'ı temsil edecek.


Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.



YOĞUN KATILIM

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi kongre üyelerinin yoğun katılımıyla devam ediyor.


SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, oyunu kullandı.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.



LİSTELER

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

ALİ KOÇ'UN 4. KONGRESİ

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 4. kongresini geçirecek. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdiği 3 kongrede de koltuğu bırakmadı. Fenerbahçe Kulübünün bugün ve yarın gerçekleştirilecek kongresinde bir kez daha aday olan Koç, 4. seçiminde Sadettin Saran'a karşı yarışacak.

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrılmıştı. Sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışına giren Koç, Yıldırım'ı büyük farkla geçerek kulübün yeni başkanı olmayı başarmıştı.

Ali Koç'un bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde karşısına eski başkan Aziz Yıldırım çıktı. Başkanlık makamına 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek oturan Koç, 2024'te bir kez daha Aziz Yıldırım'a karşı yarışmış ve yeniden başkanlığa seçilmişti. Ali Koç, 2021 seçimlerine de rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi, Eyüp Yeşilyurt'un da gerekli şartları yerine getirememesi dolayısıyla tek aday olarak girmişti.

İLK KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.

SARAN SEÇİLİRSE 38. BAŞKAN OLACAK

Olağanüstü kongrede aday olan Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübünün 38. başkanı olacak.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra Başkan Dönem
1 Ziya Songülen 1907-1908
2 Ayetullah Bey 1908-1909
3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910
4 Hakkı Saffet Tarı 1910
5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911
6 Osman Fuat Efendi 1911-1912
7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914
8 Hulusi Bey 1914-1915
9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924
10 Nazım Bey 1916-1918
11 Nuri Sekizinci 1918-1919
12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923
13 Nasuhi Baydar 1924-1925
14 Ali Naci Karacan 1926-1927
15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932
16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933
17 Hayri Celal Atamer 1933-1934
18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950
19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952
20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955
21 Bedii Yazıcı 1953-1954
22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958
23 Agah Erozan 1958-1960
24 Medeni Berk 1960
25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961
26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981
27 İsmet Uluğ 1962-1966
28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
29 Emin Cankurtaran 1974-1976
30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998
31 Fikret Arıcan 1984-1986
32 Tahsin Kaya 1986-1989
33 Metin Aşık 1989-1993
34 Güven Sazak 1993-1994
35 Hasan Özaydın 1994
36 Aziz Yıldırım 1998-2018
37 Ali Koç 2018-
Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

