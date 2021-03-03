Caner Erkin kadro dışı; Ozan Tufan direkten döndü!

Süreç Göztepe maçında başladı, Erol Bulut'un kararını Ali Koç onayladı, Emre Belözoğlu açıkladı. Ozan Tufan'ı kurtaran ise sezon sonu planıydı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Caner Erkin kadro dışı; Ozan Tufan direkten döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2021 11:36
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada, kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Erol Bulut, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, "Bunu yapmak zorundayız" diyerek Caner'e bildirdi. Ozan topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi.

Trabzon maçı kazanılmasa...

Trabzon maçı kazanılmasaydı, daha radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine para cezası kesilecekti. Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek. Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurcalamaması için, "Kadro dışı" ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.