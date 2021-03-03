Caner Erkin kadro dışı; Ozan Tufan direkten döndü!

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada, kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Erol Bulut, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti.Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, "Bunu yapmak zorundayız" diyerek Caner'e bildirdi. Ozan topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi.Trabzon maçı kazanılmasaydı, daha radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine para cezası kesilecekti. Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek. Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurcalamaması için, "Kadro dışı" ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.