Candaş Tolga Işık'tan Sergen Yalçın açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Candaş Tolga Işık'tan Sergen Yalçın açıklaması
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16 Nisan 2024 19:56
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki görevinden ayrılıp kendisi ile program yapacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayan Işık, şu açıklamaları kullandı;

"Sergen Yalçın sadece Avrupa Şampiyonası için 1 ay boyunca Kafa Sports'da olacak. Ortalıkta yalan, yanlış bilgiler dolaşıyor. İtibar etmeyiniz."
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