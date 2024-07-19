Çağlar Söyüncü: 'Güzel bir maç oldu'

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Hull City ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Başarılı savunma oyuncusu, "Hem taraftarlarımız için hem kendi kalitemizi göstermek için güzel bir maç oldu. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Hazırlık maçı olmasına rağmen stadımız doluydu. Bizim için gerçekten heyecan vericiydi. Kamp sürecimiz iyi geçti. Hazırlık maçları iyi geçti. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Kendi kalitemizi görmek için güzel bir hazırlık maçıydı. Güzel bittiği için mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ederim. İnşallah bunun devamı gelir." dedi.
Çağlar Söyüncü, açıklamalarına, "İmza töreninde de söyledim, Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluktur. Herkes bunun bilincinde. Bu doğrultuda devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi sonuç alacağımıza inanıyorum." diye devam etti.
"LUGANO MAÇINA HAZIRIZ"
Lugano karşılaşması öncesi hazır olduklarını söyleyen milli futbolcu, "Bence hazırız. İyi bir sonuç aldık. Sezon başı kampı da çok önemliydi, sakatlık olmadan iyi geçti. Hazırlık tamam. Bundan sonra maçları bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
SAKATLIK DURUMU
EURO2024'te sakatlığı nedeniyle yer alamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu konudaki eleştiriler ve sakatlık durumuyla ilgili, "Milli takım kampından önce, hocamızla konuştuk, yetişmeyeceğini söyledi. 6-7. haftada yeniden MR'a girdim, hala sakatlığım sürüyordu. Buraya imza attıktan sonra, Avusturya'da tek başıma çalıştım. Oluyor böyle şeyler ama kendimi o taraflara yormak istemiyorum. Ben kendimi biliyorum onun için çok takılmıyorum. Oradaki takım arkadaşlarımız, hocamız, yönetim de biliyor beni. Hiç onlara takılmadım. Avusturya kampında da tek çalıştım. Son 3-4 gündür takımla yüzde yüz çıktığımı söyleyebilirim." dedi.
CENK TOSUN YORUMU
Çağlar, son olarak takıma yeni katılan Cenk Tosun için, "Cenk ağabeyi yıllardır tanıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de çok önemli. Çok iyi bir profesyonel ve forvet. Umarım bize golleriyle katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.
Başarılı savunma oyuncusu, "Hem taraftarlarımız için hem kendi kalitemizi göstermek için güzel bir maç oldu. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Hazırlık maçı olmasına rağmen stadımız doluydu. Bizim için gerçekten heyecan vericiydi. Kamp sürecimiz iyi geçti. Hazırlık maçları iyi geçti. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Kendi kalitemizi görmek için güzel bir hazırlık maçıydı. Güzel bittiği için mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ederim. İnşallah bunun devamı gelir." dedi.
Çağlar Söyüncü, açıklamalarına, "İmza töreninde de söyledim, Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluktur. Herkes bunun bilincinde. Bu doğrultuda devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi sonuç alacağımıza inanıyorum." diye devam etti.
"LUGANO MAÇINA HAZIRIZ"
Lugano karşılaşması öncesi hazır olduklarını söyleyen milli futbolcu, "Bence hazırız. İyi bir sonuç aldık. Sezon başı kampı da çok önemliydi, sakatlık olmadan iyi geçti. Hazırlık tamam. Bundan sonra maçları bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
SAKATLIK DURUMU
EURO2024'te sakatlığı nedeniyle yer alamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu konudaki eleştiriler ve sakatlık durumuyla ilgili, "Milli takım kampından önce, hocamızla konuştuk, yetişmeyeceğini söyledi. 6-7. haftada yeniden MR'a girdim, hala sakatlığım sürüyordu. Buraya imza attıktan sonra, Avusturya'da tek başıma çalıştım. Oluyor böyle şeyler ama kendimi o taraflara yormak istemiyorum. Ben kendimi biliyorum onun için çok takılmıyorum. Oradaki takım arkadaşlarımız, hocamız, yönetim de biliyor beni. Hiç onlara takılmadım. Avusturya kampında da tek çalıştım. Son 3-4 gündür takımla yüzde yüz çıktığımı söyleyebilirim." dedi.
CENK TOSUN YORUMU
Çağlar, son olarak takıma yeni katılan Cenk Tosun için, "Cenk ağabeyi yıllardır tanıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de çok önemli. Çok iyi bir profesyonel ve forvet. Umarım bize golleriyle katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.