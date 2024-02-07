Çağdaş Atan: 'Deniz, bizi bir üst tura taşıdı'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atakaş Hatayspor'u penaltılarla mağlup ederek çeyrek finale yükselen RAMS Başakşehir'in teknik direktör Çağdaş Atan, 3 penaltı kurtaran genç kaleci Deniz Dilmen'in kendilerini üst tura taşıdığını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara baş sağlığı ve sabır diliyorum. Maç öncesi duygusal anlar yaşadık. Bu vesileyle Volkan hocaya da teşekkür etmeyi borç biliyorum. Gerçekten oradaki durumu çok iyi anlattı, aktardı. Gerekli ihtiyaçlar konusunda bizleri uyardı. Duruşu, gösterdiği karakter takdire şayandı." açıklamasında bulundu.



İyi bir maç oynadıklarını ifade eden Çağdaş Atan, sözlerine şöyle devam etti:



"Hatayspor oynaması zor bir takım. Özellikle ilk yarıda oyunu kontrol ettik, ikinci golü bulabileceğimiz bir oyun oynadık. İkinci yarıda topu yönlendiremedik. Hatayspor uzun toplarla oyunun boyunu uzattı ve sonrasında da golü buldu. Genç kalecimiz Deniz bizi bir üst tura taşıdı. Önce oyuncuları, sonra da Hatayspor'u ve Volkan Demirel'i kutluyorum."



"Davidson sezon başında da ilgilendiğimiz bir oyuncuydu"



RAMS Başakşehir'in bugün transferini duyurduğu Davidson'u çok istediklerinin altını çizen Çağdaş Atan, "Kış transfer döneminde havuz çok geniş olmuyor. Davidson sezon başında da ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Alanyaspor'da beraber çalıştık. Sonrasında da iyi devam etti. Çin Ligi'nde şampiyonluk yaşayıp 18 golle tamamladı. Bizim bildiğimiz, oyun tarzımıza uygun bir oyuncu. Bire birde iyi olan bir oyuncu. Alternatife ihtiyacımız vardı. Elzem transferlerden birisiydi. Beklentimiz büyük. Benim çalıştığım ve istediğim bir transfer olması sebebiyle üzerimizdeki baskı büyük. Gerekli performansı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Maçta 3 penaltı kurtaran Deniz Dilmen'in çok iyi bir kaleci olduğuna dikkati çeken Atan, şunları söyledi:



"3 tane çok iyi kalecim var. Geldiğimiz ilk antrenmanda Muhammed sakatlandı. Volkan ligde, Deniz kupada iyi gidiyor. Yaşı itibariyle çok genç. Ben fizik olarak Donnarumma'ya benzetiyorum. Dev gibi. Bugün topu oyuna da iyi soktu. Ama kale içinde beklentilerimiz daha fazla. Geçen hafta babasının bir sağlık sorunu oldu, bu nedenle kafasının biraz rahat olmadığını düşünüyorum. Benim bildiğim Deniz o golü yemezdi. Emirhan 19 yaşında, Berkay 19 yaşında. Hamza var, Batuhan var. Bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Kulübümüz akademiye çok önem veriyor. Bundan sonra yapacağımız transferler de daha genç, alıp satabileceğimiz oyuncular olacak."



Hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçı ve ligin kalanıyla ilgili değerlendirme de yapan Atan, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Bizim için her maç final. Hafta sonunda çok önemli bir maça çıkacağız. Dördüncü sıradaki Trabzonspor ile aramızda 4 puan fark var. İyi performans gösteriyoruz. Oyun olarak da belli bir seviyeye ulaştık. En mutlu olduğum şey 22 oyuncunun da sahadaki oyuna cevap vermeleri. Hafta sonunda da final maçlarından birisi olacak. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'la oynayacak olmamızın da başka bir hikayesi olacak. Biz ligde ve kupada sıralama yakalayıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bugün 2 stoperimiz çok yoruldu, Duarte'yi de kaybettik gibi görünüyor. Yine de en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız."



