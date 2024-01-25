Çağdaş Atan'dan penaltı pozisyonu için açıklama!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Çağdaş Atan yaptığı açıklamada,dedi.Çağdaş Atan,açıklamasını yaptı.Atan ayrıca,ifadelerini kullandı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, şu ifadeleri kullandı:Atan,sorusunu, şu şekilde yanıtladı:Çağdaş Atan, Deniz Türüç'ün ekstra motivasyonla oynadığı yönündeki bir yorum üzerine ise,açıklamasında bulundu.Başakşehir Teknik Direktörü, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin kendisi ve Deniz Türüç hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak şöyle konuştu:Başakşehir'in transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan,ifadelerini kullandı.