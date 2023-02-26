Çağdaş Atan: 'Bizim için sancılı süreç'

"Bizim için 90 dakika oynandı, son düdük çaldı ve futbol bitti şu anda. Tekrardan kalbimiz depremzedelerle beraber. Umarım iki saatliğine oradaki insanları ve Türkiye'yi bu afetin etkilerinden ve kederinden uzaklaştırabilmişizdir. Benim için iyi ki futbol var. Kovid-19 döneminde olduğu gibi, biz işimizi yaparken insanlar evinden çıkamadığı, çalışamadığı dönemlerde futbol izleyerek biraz o psikolojiden uzaklaştılar. Bugün de maçlar başladı. Bizler de maç oynayarak onları kederden biraz uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize

Maçın ilk yarısında biz daha iyiydik, çok fazla net pozisyona girdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. Ama ikinci yarı oyunu tamamen bizim sahamıza yıktılar. İkinci yarı hiç istemediğimiz bir oyun oynadık. Ama skoru korumayı bildik. İlk defa ikinci yarı skoru koruma ağırlıklı bir oyun oynayıp maçı bitirmesini bildik. Biz eksildikçe güçlenmeye çalışan bir ekibiz. Çok önemli bir oyuncu daha kaybettik bildiğiniz gibi. Onur bizim takımın baş oyuncularından birisiydi. Bu süreç biraz sancılı olacak. Ama ilk yarıda oynadığımız o iyi oyunu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, depremlerden dolayı üzüntülü olduklarını söyledi.Atan, karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi olduklarını, net pozisyonlara girdiklerini aktararak,ifadelerini kullandı.Onur Bulut'un takımdan ayrıldığını, en iyi oyuncularından birini kaybettiklerini vurgulayan Atan,diye konuştu.