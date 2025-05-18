18 Mayıs
Samsunspor-Sivasspor
1-0
18 Mayıs
Bodrum FK-Trabzonspor
1-1
18 Mayıs
Galatasaray-Kayserispor
3-0
18 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
2-1
18 Mayıs
Alanyaspor-Beşiktaş
1-1
18 Mayıs
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0
18 Mayıs
Rizespor-Göztepe
6-3
18 Mayıs
Kasımpaşa-Başakşehir
2-3
18 Mayıs
Everton-Southampton
2-0
18 Mayıs
West Ham United-N. Forest
1-2
18 Mayıs
Brentford-Fulham
2-3
18 Mayıs
Leicester City-Ipswich Town
2-0
18 Mayıs
Arsenal-Newcastle
1-0
18 Mayıs
Atletico Madrid-Real Betis
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18 Mayıs
Barcelona-Villarreal
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18 Mayıs
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-2
18 Mayıs
Valencia-Athletic Bilbao
0-1
18 Mayıs
Mallorca-Getafe
1-2
18 Mayıs
Real Sociedad-Girona
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18 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
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18 Mayıs
Real Valladolid-Alaves
0-1
18 Mayıs
Las Palmas-Leganes
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18 Mayıs
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18 Mayıs
Cagliari-Venezia
3-079'
18 Mayıs
Fiorentina-Bologna
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18 Mayıs
Verona-Como
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Inter-Lazio
1-179'
18 Mayıs
Juventus-Udinese
1-079'
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Lecce-Torino
1-079'
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Monza-Empoli
1-379'
18 Mayıs
Parma -SSC Napoli
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Roma-AC Milan
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Ajax-FC Twente
2-0
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Alkmaar-Almere
1-1
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Fortuna Sittard-FC Utrecht
0-0
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
1-2
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
1-1
18 Mayıs
PEC Zwolle-FC Groningen
2-0
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RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles
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SC Heerenveen-Feyenoord
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S. Rotterdam-PSV Eindhoven
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Ulm-Preussen Muenster
2-2
18 Mayıs
E.Braunschweig-Nürnberg
1-4
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Magdeburg-Fortuna Düsseldorf
4-2
18 Mayıs
Schalke 04-Elversberg
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Hertha Berlin-Hannover 96
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Greuther Fürth-Hamburger SV
3-2
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Karlsruher SC-Paderborn
3-0
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Darmstadt-Jahn Regensburg
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FC Köln-Kaiserslautern
4-0
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Anderlecht-Club Brugge
1-3
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KV Mechelen-Sporting Charleroi
1-1
18 Mayıs
Gent-Genk
1-4
18 Mayıs
Wolfsberger AC-Austria Wien
1-2
18 Mayıs
Rapid Wien-Sturm Graz
3-1
18 Mayıs
BW Linz-RB Salzburg
1-2
18 Mayıs
Young Boys-Basel
6-2
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Lausanne-Lugano
1-1
18 Mayıs
FC Luzern-Servette
3-4
18 Mayıs
Samara-S. Moskova
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FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
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18 Mayıs
Dinamo Moscow-Akron Togliatti
2-1
18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1

Çağdaş Atan: "Başakşehir tekrar Avrupa'da"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Rams Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Mayıs 2025 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çağdaş Atan: 'Başakşehir tekrar Avrupa'da'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, zor geçen sezonda Avrupa kupalarına katılma bileti aldıklarını söyledi.

"UZUN VE YORUCU BİR SEZON OLDU"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Başakşehir tekrar Avrupa'da. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için çok uzun ve yorucu bir sezon oldu. Çok iyi başladığımız, Avrupa'da play-off'ları namağlup geçip lig formatına kalmayı başardığımız, ligde de iyi performans gösterdiğimiz ve sonra da zor atlattığımız bir dönem yaşadık. Sonra yeniden toparlandık. Bu toparlanmanın ardından ivmemiz yukarı doğru giderken bir kırılma daha yaşadık. Birbirimize inancımızı kaybetmedik. Bu statta isyanı Eyüp maçında başlattık ve aynı statta bu isyanı Kasımpaşa maçında bitirdik." diye konuştu.

Başakşehir'i 2 sezon üst üste Avrupa'ya götüren bir teknik adam olduğunu aktaran Atan, "Bu kadar zorlu bir sezonun üstüne böyle bir bitiriş yapmak çok önemliydi. Oyuncularımı, başkanımız Göksel Gümüşdağ'ı ve yönetimi kutluyorum. Onların vizyonu olan Avrupa'yı onlara hediye ediyoruz. Çok çalıştık, çok yıprandık. Yeri geldi birbirimizi kırdık ama başarı için bunlar şarttı. Gerekli olan durumları düzeltip kendimizi tekrar motive ederek hedeflediğimiz başarıya ulaştık." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK AYIP YAPTIM"

Çağdaş Atan, maç içinde Kasımpaşa kulübesiyle yaşanan gerginliğe de değinerek, "Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım." değerlendirmesinde bulundu.


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